柴灣大潭道私家車自炒　四輪朝天　3人自行爬出車廂

撰文：凌逸德
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今（9日）中午12時許，大潭道與石澳道交界發生車禍，一輛黑色私家車疑失控自炒，整部車反轉四輪朝天，車上一對男女及一名女童自己爬出車廂。警員及救護員接報趕赴現場。現時上址交通嚴重擠塞。

交通意外
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