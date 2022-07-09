西灣河運輸工受毒販利誘　租單位作毒品倉庫　警檢720萬元可卡因

警方調查發現有販毒集團利用港島區私人住宅作毒品儲存倉庫。經調查後，昨日（8日）在西灣河在一名27歲男子身上檢獲8公斤可卡因，並相信他受販毒集團利誘，租用私人住宅作毒品儲存倉庫。



毒品調查科高級督察廖秉科交代案情指，經情報分析及深入調查，警方發現本地販毒集團利用港島區私人住宅作毒品儲存倉庫。昨日（8日）下午5時許，警方在柴灣西灣河街打擊毒品活動期間，在一幢住宅大廈外發現一名男子形跡可疑。當時他手持3個紙袋正步出大廈，探員即時截停男子及搜身，並在紙袋內檢獲8磚、共重8公斤的懷疑可卡因，市值約720萬元。警方遂以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕男子，隨後押他返回租住的單位搜查，並在單位內再檢獲一批毒品包裝工具，包括膠紙、拆開的膠袋、電子磅等。

被捕男子姓黃（27歲），報稱是運輸工人。警方調查發現，被捕人受到販毒分子金錢利誘，以租住的私人單位用作毒品儲存中心。他現正被警方拘留調查，稍後將會被落案起訴。

警方強調對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊行動。警方指，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。