廣西3蛇匪爆竊半山住宅偷$800萬財物　事隔一個月終落網

上月6日至17日期間，警方接報馬己仙峽道及寶雲道的私人住宅單位發生多宗爆竊及企圖爆竊案，失物總值超過800萬元。警方經深入調查後，昨日（7月8日）於土瓜灣拘捕3名非法入境的內地男子，並檢獲部分的懷疑涉案失物。



中區警區重案組第一隊主管高級督察陳偉峰表示，2個位於馬己仙峽道被爆竊的單位，被偷走一批珠寶及現金，經初步點算，損失超過800萬元；而寶雲道一個私人住宅單位，亦懷疑曾被人企圖爆竊。警方調查發現，涉案單位主要位處低層，而附近皆有山坡，不排除賊人爬上山坡潛入住宅大廈後，然後攀爬在外牆搭建的棚架，再以爆竊工具破窗入屋，繼而在屋內進行搜掠。

經深入調查及分析大量閉路電視片段，警方迅速鎖定3名中國籍男子涉嫌與上述3宗案件有關。昨日（8日）警方於土瓜灣一帶展開行動，成功拘捕3名目標男子，並於3男的住所內，起回多件珠寶、金器，相信部分為上述3宗案件的贓物，同時亦搜獲多件可用作爆竊的工具，如鐵筆、螺絲批及手套等。

其後，3名年齡介乎 38 至42歲的被捕男子均被警方證實為非法入境者，相信他們於今年6月經水路由廣西到港。警方相信今次行動已成功瓦解一個活躍於半山區的爆竊集團，會循3男是否與境內其他爆竊案有關的方向繼續調查，3男現時被扣留調查。

中區警區重案組第一隊主管高級督察陳偉峰向傳媒簡報案情。（陳浩然攝）

陳偉峰亦呼籲，市民注意家居安全，特別居住的大廈正進行外牆維修，或單位因裝修而搭有棚架時，應小心鎖好門窗，以免賊人有機可乘。根據第210章《盜竊罪條例》第11條，入屋犯法是刑事罪行。任何人作為侵入者在進入任何建築物或其部分後，偷竊或企圖偷竊在該建築物或其部分內的任何東西，即屬違法，一經定罪，最高可被判監禁14年。

事發於上月6日早上10時47分，半山馬己仙峽道11號港景別墅一單位家傭發現屋內有搜掠痕跡，懷疑遭賊人入屋爆竊，遂通知保安員報警，及後另一單位亦發現遭竊匪入屋搜掠。警方接報到場調查，發現大廈外牆搭建棚架，懷疑有飛天蠄蟧爬棚撬窗後入屋。其後，一名姓馮男住戶損失一批金器，而另一單位的新加坡籍姓劉（47歲）女住戶則被偷走15隻手錶、一批珠寶及現金。