警連搗九龍城兩非法賭檔　14人被捕

九龍城警區反三合會行動組、特別職務隊及紅磡分區及九龍城分區雜項調查小隊於上周五及上周六（8日至9日）展開代號「犁庭掃穴」的打擊反罪惡行動，巡查區內多個娛樂場所，並於上周六（9日）晚上約10時，突擊搜查下鄉道一單位及鶴園東街一工廈單位，搗破兩間懷疑非法賭檔，合共拘捕14人，當中11名賭客涉違反防疫規例被票控。所有被捕男女現正被扣留調查。



被捕14人中，包括2名姓陳和姓郭的男負責人，年齡均是56歲，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另一名65歲姓雷男子則涉嫌「協助管理賭博場所」被捕。

此外，場內9男2女，年齡介乎21歲至57歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。其中5男2女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），而另外4男則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方檢獲2部釣魚機、3部射擊遊戲機、2張百家樂枱、2張電動麻雀枱、約1.1萬元賭款、面值約4.9萬元的籌碼等證物。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年；任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款為5萬元及監禁9個月，市民切勿以身試法。