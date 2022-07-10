北角天橋牆壁現政治標語　警貼白紙遮蓋

今日（10日）上午11時許，警方接獲報案，指北角英皇道175號對開行人天橋的牆壁被人塗污，分別有兩處被噴上文字，面積為2尺乘9尺及2尺乘7尺。警方到場後，以白紙遮上文字。據悉，該些文字疑為政治標語。

