深水埗私樓單位變毒品加工場　海關拘兩男檢$190萬可卡因

香港海關昨日（9日）在深水埗進行反毒品行動，檢獲約1.1公斤懷疑可卡因及約540克懷疑霹靂可卡因，估計市值共約190萬元，並拘捕兩名16歲及21歲男子。



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昨日（9日）晚上約10時30分，海關人員在深水埗南昌一帶進行反毒品行動，其間在一私人屋苑附近發現一名16歲本地青年形迹可疑，於是上前截查，並在他手持的一個膠袋內檢獲約20克懷疑霹靂可卡因。人員隨即將他拘捕，並將他押返附近一個住宅單位搜查，在單位內再檢獲約1.1公斤懷疑可卡因、520克懷疑霹靂可卡因及一批製毒及包裝工具，並拘捕單位內另一名涉案的21歲男子。

香港海關毒品調查科高級調查主任李志豪稱，調查顯示涉案單位被租用約一個多月，海關相信有人租用相關較高級住宅單位作掩遮，並將單位用作毒品加工及包裝中心。案中檢獲的毒品總市值約190萬元，主要供應西九龍毒品市場。兩名被捕男子分別報稱無業及任職冷氣技工，海關相信兩人是朋友關係，他們在案中主要角色是將毒品加工及包裝，作分銷用途。兩人已被暫控販運危險藥物罪名，將於明日（11日）在西九龍裁判法院提堂。