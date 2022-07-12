西環26歲男子攀窗撿AirPods墮樓斃命　CID翻查閉路電視

西環東邊街一名26歲男子，今日（12日）凌晨零時許倒臥街頭，滿面鮮血，送院搶救後不治。今早，探員重返現場翻查閉路電視，並仰望涉事大廈，又上天台俯瞰視察環境。據了解，死者已婚，任職地盤工，其妻身處內地。他與兄長一家同住唐五樓單位，懷疑當時正在房內玩電話線上遊戲，期間使用AirPods無線耳機收聽遊戲內容，疑其耳式耳機不慎跌出窗外，擱在鋅鐵簷篷上，事主遂攀到窗邊撿執耳機，惟意外墮樓慘死。



事發於今日（12日）凌晨零時許，途人發現一名男子倒臥東邊街22號對開，於是報警求助。救護員趕至現場，發現事主已陷入昏迷，而且沒有呼吸，立即將他送往瑪麗醫院救治，惜最終證實不治。

男死者姓樊，26歲。經初步調查，相信他在上址一單位意外失足墮下，死因有待驗屍後確定。警員在地面檢走一對AirPods耳機。據悉死者任職地盤工，已婚，其妻子身處內地。上址為唐五樓一單位，兩房一廳，事主與兄長、嫂及侄子同住，而事主自己住一間房。事發時，其兄長及妻兒正在房間睡覺，故警方登門才被噩耗驚醒。警方在其單位房內，發現一部正開啟線上遊戲的智能電話、一個AirPods的充電盒，但耳機則不在。



經初步調查，懷疑事主當時正在房內玩電話線上遊戲，期間使用AirPods無線耳機收聽遊戲內容。疑他的AirPods入耳式耳機，在玩遊戲時不慎跌出窗外，擱在鋅鐵簷篷上，事主遂攀到窗邊撿執其AirPods，惟意外從高處墮下。