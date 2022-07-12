九龍塘一幼稚園冷氣機過熱冒煙　學童無恙

撰文：翁鈺輝
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九龍城一間幼稚園，今日（12日）上午10時許雜物房冷氣機冒煙，消防員及中電職員到場檢查。事發時當時學生正在上課，不受影響，事件中無人受傷，毋須疏散。

火警
消防處
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