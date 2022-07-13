富山邨的士撞死流浪狗　司機囂張與街坊粗口互罵　網民群起撻伐

昨晚（12日）東九龍分別有流浪貓狗被車撞斃，其中鑽石山富山邨對開，流浪狗「阿Ｂ」命喪的士輪下，後續片段激起網民怒火。網上瘋傳的影片並無拍到意外經過，只見事發後的士司機與街坊對罵，雙方均粗口橫飛。期間司機多次辱罵拍片女子為「流浪女狗」，又挑釁他人「你幫拖呀？嚟吖！」疑因態度過份嚚張，引起街坊及網民一面倒撻伐，炮轟司機即使避無可避發生意外，其事後態度令人髮指，直斥他為「人渣」。警方表示，涉事司機登記資料後，已獲准放行。



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三段相關影片昨晚在網上瘋傳，合共長約3分鐘。其中兩段影片可見，意外後流浪狗倒斃馬路中，的士則停於前方十多米。拍片女子指責司機撞死狗，怒稱：「仲咁X理直氣壯，咁串！咩名呀？」仍坐於司機位的司機則高聲反問：「喂，使唔使我講畀你聽呀？X你老母呀！四個字㗎！」其後他語帶不屑以手機報案，「999呀？我喺斧山道，車死咗隻狗，仲有隻流浪女狗添呀！」語畢卻帶笑。

另一片段則可見多名街坊與司機互罵，雙方均粗口橫飛，並互相用手機拍片，向司機拍片的女子稱：「我畀你慢慢講！」片中司機態度囂張，多次辱罵「餵流浪狗吖喇！X你老母臭X！妳隻流浪女狗，X你老母，影啦流浪女狗！」又不滿指：「關你X事咩流浪女狗，X你老母你玩嘢吖嘛！多X事吖嘛！」

一名男街坊見雙方勢成水火，遂好言相勸，他以溫柔聲線勸交，但只講了一句「先生、先生」，話音未落，司機即報以兇狠目光質問：「咩事呀？你幫拖呀！嚟吖！一齊嚟！」該男子即稱：「你收聲先，你冷靜啲，你係咪車死隻狗先？咁你都唔好咁樣吖，係咪先？」司機聞言仍大條道理怒斥：「X你老母咁點呀！隻狗衝出嚟，咁我點呀！」其態度令在場人士側目，有街坊更忍不住破口大罵，惟司機繼續不屑，「冇問題！冇問題！報警都冇問題！走啦X你老母！」更一度將頭伸出窗外稱：「打我吖！」

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片段亦引起網民一面倒撻伐，認為即使避無可避發生意外，司機態度令人心寒，「意外我相信無人想，但呢個人既態度真係好囂張，一啲歉意都無，直頭可以懷疑佢係蓄意虐待動物！」、「佢完全無歉意，極度懷疑佢係有前科」、「你唔係唔配做男人，連人都唔配做，你同殺死左人「無分別，人在做天在看」、「除咗識鬧人老母之外， 仲識得啲乜嘢？何謂尊重生命，佢連尊重人都唔識」。

意外發生於昨晚近9時半，姓林（55歲）男子駕駛的士，載着兩名乘客沿豐盛街上斜。途至近富山邨富暉樓對開時，據報有一隻流浪狗由衝出馬路，的士左邊車頭將其撞倒，流浪狗奄奄一息，其後證實死亡。途人及司機均有報警，警方表示，姓林司機登記資料後，獲准放行。事後街坊梅姐在路邊撫摸狗屍與牠道別，並透露牠名叫「阿Ｂ」，由她餵飼多年，倍感不捨。