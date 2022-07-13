水警聯海關截走私船拘7人　檢$650萬急凍牛內臟及乾牛筋

水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警港口分區、水警南分區聯同海關海域聯合特遣隊，今日（13日）凌晨在香港南面水域展開反非法入境及反走私行動，截獲一艘走私貨船拘捕7人，起出包括急凍牛內臟及乾牛筋，市值約650萬元。警方指該貨船上缺乏冷藏設施，衞生情況令人擔憂。



警方根據情報分析及調查，鎖定一群人士涉嫌在本港南面水域進行走私活動。今日凌晨，人員發現一艘貨船停泊在港島東南面水域，及後一艘可疑快艇進入本港水域，並靠泊在該艘貨船旁。經觀察後，該兩艘船隻涉嫌進行走私活動。人員隨即採取行動，該艘快艇立即以高速駛往南面方向逃去。

走私快艇突圍逃往內地水域

水警人員遂展開追截，惟快艇嘗試離開香港水域並往內地方向駛去。人員最終成功截停該艘貨船，並在貨船上檢獲約53噸懷疑走私貨物，當中包括急凍牛內臟及乾牛筋，市值約650萬元。

行動中，執法人員於船上拘捕7名本地男子，年齡介乎27至48歲，涉嫌「處理貨物意圖協助他人輸出未列艙單貨物」。案件由海關繼續跟進調查。根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。