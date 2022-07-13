租車公司涉推銷升級服務後走數　3人中招損失$11萬　海關拘男職員

海關拘捕一名租車公司44歲男職員，涉嫌以虛假的商品說明，向客人銷售升級服務時，聲稱客人先付款之後可以退款，惟最後未有兌現承諾及沒有提供相關服務，3名受害人中招，損失約11萬元。



版權及商標調查科不良營商手法調查課第一組調查主任李宗霖（中）交代案情。（梁偉權攝）

版權及商標調查科不良營商手法調查課第一組調查主任李宗霖表示，早前接獲市民報案，指涉事男銷售人員於銷售私家車租用服務期間，涉嫌使用虛假商品說明，未有履行服務承諾，於指定時間未向報案人退還租車按金及未使用租車費用。該名職員又一再向報案人指，若消費滿指定金額便可獲得升級服務，並聲稱完成升級後，會全數及即時退款。

惟報案人繳交相關款項後，該公司亦未有提供升級服務及退款。案中各受害人合共損失約11萬元。據了解，1男2女受害人介乎30至45歲，購買約值5萬多元的月租車服務，其後被遊說再添3萬多元購買升級服務，以獲取禮品及油券等優惠。可是有關承諾未兌現。海關今日（13日）採取行動，拘捕一名44歲男職員。

李宗霖提醒消費者於購買相關服務，應留意公司信譽，不要被優惠招徠及免費服務吸引，慎防借機推銷費用高昂的服務，如涉及大額費用，消費者應「停一停諗一諗」。另外相關銷售紀錄應妥善保存，方便日後作出跟進。海關又提醒商戶須遵守《商品說明條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。

根據《條例》，任何商戶將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。