奪命車禍｜46歲送貨員喪生遺年邁雙親　工權會籌款助家屬渡難關

中環上周五發生奪命車禍，46歲送貨員蕭展鴻駕駛電單車，懷疑失控撞向交通標誌及鐵欄，蕭被拋飛至梯間重創，送院後證實不治。工業傷亡權益會表示，死者為家庭經濟支柱，遺下年邁父母及妹妹，並發起籌款協助他們渡過難關。



涉事電單車撞向燈柱後，鐵騎士被拋飛重創。

死者蕭展鴻。（工業傷亡權益會提供）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，蕭展鴻約年多前離開文職工作，轉投運輸物流行列，事發當日正運送食物到中環一間火鍋店，不料發生意外。蕭倩文又指據展鴻的親友及上司指，展鴻為人盡責及樂於助人，工作表現亦十分出色而獲上司讚賞。

展鴻意外離世後，遺下年邁八旬的父母及正待業的妹妹，家人得悉惡耗均十分難過。工權會今日（13日）於facebook專頁發帖籌款，希望協助死者遺屬渡過難關。

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警方指事發當日下午約1時30分，事主當時駕駛一輛電單車沿花園道往中環方向行駛，當駛至近通往上亞厘畢道的支路時，據報撞到鐵欄，然後失控翻側。事主全身多處嚴重受傷，昏迷被送往律敦治醫院治理，於下午2時08分被證實死亡。港島總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36606815或36606849與調查人員聯絡。