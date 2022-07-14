五旬漢大義滅親舉報女兒藏毒　警順藤摸瓜兩單位內檢100萬元毒品

警方表示，於6月14日接獲一名53歲姓李男子報案，指其女兒於觀塘的單位内藏有毒品。人員接報到場，在單位內檢獲約12.5克懷疑霹靂可卡因、及約23.5克懷疑氯胺酮，市值共約3萬元。經初步調查後，該名19歲姓李女子涉嫌「販毒」被捕。案件交由觀塘警區反三合會行動組跟進。人員經深入調查後，於6月21日突擊搜查荃灣眾安街一單位，並在單位內檢獲約700包懷疑毒品，包括約292克懷疑霹靂可卡因、及約913克懷疑氯胺酮、一批毒品包裝工具及一支伸縮棍。毒品總市值約97萬元。單位內兩名24歲姓林及姓楊男子﹛涉嫌「販毒」及「藏有違禁武器」被捕。



該名被捕女子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，該兩名被捕男子則已被暫控合共一項「販運危險藥物」罪，案件將分別於8月11日及8月19日在觀塘裁判法院及西九龍裁判法院再訊。人員經進一步調查後，昨日（7月13日）在黃大仙竹園北邨一單位拘捕另一名懷疑涉案的29歲姓林男子，涉嫌「串謀販毒」，並在單位内檢獲約31萬港元及約3,000元人民幣。該名被捕男子正被扣留調查。警方相信行動已瓦解一個活躍於本地的販毒集團。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，「販毒」一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。另根據香港法例第405章《販毒（追討得益）條例》，任何人處理已知道或相信為代表販毒得益的財產，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及監禁14年。