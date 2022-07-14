反修例中槍「健仔」與3男北潭涌巴士總站被捕　擬乘快艇前往台灣

2019年10月1日，中五生「健仔」曾志健在荃灣參與反修例示威，被防暴警以實彈擊中左胸。曾志健經治理後康復，事後被警方控告「襲警」及「暴動」。至2020年12月，健仔未有出庭應訊，法庭遂發出拘捕令。當時有傳健仔已離開香港。

然而，昨日（13日）凌晨4時許，警方在西貢大網仔路北潭涌巴士總站拘捕4名男子，包括曾志健、馮清華、王愷銘及黃姓少年，4人均涉及反修例案件被通緝。消息指，昨日凌晨4人計劃到西貢黃石碼頭乘快艇前往台灣，但在北潭涌巴士總站被警方拘捕。



曾志健被控於 2019 年10月1日在荃灣暴動及襲警，案件於2020 年12月再訊時，控方指曾志健在2020年10月後便未有到警署報到，辯方律師亦表示未能與曾志健聯絡。當時法庭頒布拘捕令，下令通緝歸案。

至於另外3名被捕男子分別為馮清華（23歲）、王愷銘（21歲）及黃姓男子（16歲），據知3人均涉及反修例案件。馮清華在2019年10月1日在荃灣示威被捕，與另外4人被警方控告「暴動」，惟馮清華在審前覆核時缺席聆訊，被法庭頒下拘捕令通緝。同案4名被告於2021年5月5日被區域法院法官練錦鴻裁定「暴動」及「縱火」等罪成，被判監禁 51 至 56 個月。

王愷銘則涉嫌在2019年6月12日在金鐘參與反修例示威，王與另外5人事後被警方控告參與非法集結。但2020年王愷銘在上庭前聲稱肚痛，須前往醫院求診，案件其後延期開審。惟王最終亦沒有到庭，其代表律師表示與王失聯，法庭遂發出拘捕令。

至於最後一名黃姓男子，現年16歲，據知他在2019年10月13日在將軍澳參與反修例示威，涉及「私了」便衣警員。當時黃男被控暴動、在身處非法集結使用蒙面物品、非法禁錮及有意圖而導致身體受嚴重傷害共4罪名。