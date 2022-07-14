金鐘的士單車相撞　單車漢受傷倒地

今日（14日）中午12時許，金鐘金鐘道及正義道交界位置，一輛的士與單車相撞，踏單車的60餘男子頭及手受傷，他倒地清醒。警方正調查案件。



（網民上載圖片至Facebook群組「香港突發事故報料區」）