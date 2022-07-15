54歲行山男西貢布袋澳失蹤5日　救援隊陸空搜索　酷熱下游繩尋人

54歲男子趙耀燊周一（11日）早上離開其偉業街住所，前往西貢清水灣行山後失蹤，至今逾5日仍未尋獲。警方於事發當日黃昏約6時接獲趙妻報案，指丈夫擬前往清水灣刀片脊行山，最後上線時間為下午1時，而最後露面地點為布袋澳，其後便不知所終。消防當晚奉召前往布袋澳搜索，惟一直沒有發現。至今日（15日），各部門的搜救行動仍然持續，包括政府飛行服務隊及民安隊。

民安隊於其Facebook專頁表示，本周二（12日）應消防要求，協助搜索一名在西貢布袋澳失蹤的行山人士。山嶺搜救中隊人員隨即展開搜索行動，尋找失蹤者下落，行動仍然進行中。照片可見，搜救人員在酷熱天氣警告下攀山越嶺，在山頭懸崖各處游繩上落，搜索失蹤人士。



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下落不明的趙耀燊身高約1.7米，體重約72公斤，中等身材，方面型，黃皮膚和蓄短黑髮。他最後露面時戴眼鏡，身穿墨綠色長袖上衣、淺色長褲、黑色運動鞋、及攜有一個橙色背包。

失蹤者趙耀燊近照 （警方提供）

警方呼籲任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，致電36610335或90202746，或電郵至rmpu-ke-2@police.gov.hk聯絡東九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。