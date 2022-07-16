警聯食環署巡查旺角持酒牌場所拘26人　一人涉出示他人疫苗通行證

昨日（15日）旺角警區行動部、反三合會行動組、分區牌照組、特別職務隊、機動部隊聯同食物環境衞生署展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）及「松塔」（PINETOWER）的反罪惡行動，針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例，行動中共拘捕26人。



人員在砵蘭街一娛樂場所內發現一名34歲男子涉嫌進入場所時出示他人疫苗通行證，涉嫌「誤導警務人員」被捕。

特別職務隊人員根據線報突擊搜查旺角區內多個地點，在上海街一單位內拘捕一名56歲本地男子，涉嫌「管理賣淫場所」；在通菜街及新填地街兩個單位分別拘捕兩名分別54歲及55歲本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」，另外8男2女（42至72歲）則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕；及在水渠道一單位拘捕一名51歲本地女子及一名29歲本地男子，涉嫌「管理賭博場所」，另外四名年齡介乎48至58歲女子則涉嫌「於賭博場所內賭博」被捕。

反三合會行動組亦在亞皆老街一單位搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，一名59歲本地女子涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。另外單位內4男1女（32至47歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲2部釣魚機、4部射擊遊戲機及1000元賭款。所有被捕人現正被扣留調查。