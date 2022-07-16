迪士尼門票騙案｜女子自稱高層親屬涉案被捕　苦主恐達400人

早前有騙徒於網上聲稱以低價出售迪士尼樂園年票及住宿套票等，並自稱樂園高層親屬，於受害人付款後騙徒隨即失聯。警方接獲22名受害者報案，合共損失逾13萬元，經調查後昨日拘捕一名34歲女子。警方又估計案件有機會涉及逾300至400名受害人，呼籲市民如曾誤墮同類騙案請與警方聯絡。



旺角警區重案組第二隊高級督察劉鈞豪交代案情。（陳浩然攝）

旺角警區重案組第二隊高級督察劉鈞豪表示，警方本月接獲多宗報案，報案人於今年5月至6月，向一名自稱為主題樂園高層的親屬的女子，購買比零售價低約1成半至2成的主題樂園年票或酒店套票，並使用轉數快將數千至數萬元不等的金額轉賬予其戶口後，該名女子隨即失聯。旺角警區重案組第二隊經調查後，昨日（15日）在屯門一間酒店拘捕一名34歲姓陳本地女子，涉嫌「以欺騙手段獲得財產」，她報稱無業。

劉鈞豪指初步調查發現，女子並非樂園職員或親屬，僅持有樂園尊貴會員證，早前先於網上討論區發帖稱自己有相關門票出售，22名受害人中，其中數人曾與涉事女子有成功親身交易，劉指該名女子以此建立口碑及搏取受害人信任，推介予其他朋友後再騙取更多金錢，其中一名損失最高的受害人繳付約4萬元。劉又估計案件有機會涉及逾300至400名受害人，金額亦頗為龐大，呼籲他們致電36618745與調查人員聯絡。

據了解，被捕女子早前以樂園尊貴會員證購買門票後，再提供更高優惠以吸引顧客，並曾經於樂園親身與受害人交收。而於知悉案件東窗事發後，女子離開其寓所並住於屯門一間酒店逃避追查，惟仍被警方查出而落網。

早前逾30名網民於迪士尼樂園facebook專頁留言，詢問一名陳姓女子是否迪士尼樂園員工，又稱金錢被對方扣起後無法聯絡，留言又指，「見Cxxxxxx Chan日日喺你哋酒店出現，拎住咁多張房卡幫人check in」。迪士尼樂園回覆指該名涉事人並非樂園度假區員工，樂園曾從沒有推出或授權推出相關的折扣優惠及產品，已就事件報警，呼籲如有人懷疑受騙，請即聯絡警方，又建議市民應直接從樂園官方渠道或透過認可分銷商購買樂園產品。

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