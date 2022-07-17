六旬漢大嶼山黃龍石澗墮崖受傷　直升機送院治理

撰文：凌逸德
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今（17日）晨11時許，60多歲男子在黃龍石澗行山時，失足從5米高處墮下受傷昏迷，同行報警求助，消防到場將事主救起，其間事主恢復清醒，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院救治。

攀山墮崖
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