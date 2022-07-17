警破深水埗長者爆竊集團　拘3老翁　涉潛地舖偷23萬元財物

三名年齡介乎63歲至65歲的老翁，組織團伙在今年4月至7月期間，在深水埗區內潛入5間地舖，偷去共值23萬元現金及電話。警方指三名被捕人是朋友關係，5宗案中單一最高失款10萬元港幣。他們犯案時有時戴帽掩飾身份，大部份作案情況被閉路電視攝下，警方得以鎖定竊匪身份，今日（17日）將三人緝拿歸案。



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深水埗警區刑事署理總督察楊震宇表示，警方今（17日）凌晨進行反爆竊拘捕行動，瓦解爆竊團伙，此團伙涉嫌與區內5宗爆竊案有關。今年4月至7月11日，深水埗警區接獲5宗地舖爆竊案，涉及食品店、麵包店及酒樓。竊匪多於周末晚上時分犯案，偷取店內現金及手提電話。

深水埗警區刑事情報組主管鍾嘉萍督察進一步指出，警方經過深入調查並翻查大量閉路電視片段，成功鎖定疑犯身份。今年7月開始，警方進行針對性反爆竊行動，並於今日（17日）凌晨約1時埋伏時見到兩名目標男子。兩名男子到界限街一間餐廳「踩線」，其後下手爆竊。

深水埗警區刑事情報組及深水埗分區特遣組採取聯合拘捕行動，即場拘捕上述兩名分別63歲姓鄭及65歲姓曾男子，其中一名疑犯身上找到一個載有現金3萬元的膠袋。店舖電鎖閘被破壞，收銀機及裝現金櫃桶的受損。警方在場檢獲兩支鏍絲批及一對手套，相信是二人犯案時使用。其後警方在同日早上於深水埗區以「入屋犯法」罪，拘捕一名64歲姓鄭男子。他涉嫌為5宗爆竊案的主腦。行動中亦檢獲疑犯犯案時身穿的衣物及鞋。

警方呼籲市民，「入屋犯法」罪是嚴重罪行，根據《盜竊罪條例》，一經定罪，最高可被判處監禁14年。