網上刷單員騙案｜2外籍女誤墮求職圈套　 共失19.8萬元

再有市民誤墮「網上刷單員」騙案。騙徒先於社交平台求職群組內發布招聘廣告，指透過充當網上購物刷單員，於購物平台以點擊購物，推高商家名氣來賺取佣金，騙取事主將錢存入帳戶以作平台購物之用。而騙徒初時會向事主發放佣金以獲取受害者信任，惟其後便失去聯絡，逃去無蹤。



警方今日（19日）中午12時，分別接獲一名36歲印度裔女子及一名31歲印尼裔女子報案，指自己懷疑被上述手法所騙，合共損失約19.8萬元。經警方初步調查，2宗案件同列「以欺騙手段取得財產」處理，案件交於油尖警區刑事調查隊跟進調查，暫未有人被捕。



警方接獲一名36歲印度裔女子報案，指自己充當網上購物刷單員，按騙徒指示，將約14萬元存入至對方指定的3個帳戶，以作平台購物之用。為獲取受害者信任，對方初時曾向她發放佣金但其後失去聯絡，她始知受騙，最終損失約14.8萬元。案件交於油尖警區刑事調查隊第二隊跟進調查。

而另一31歲印尼裔女子亦報案，指自己誤墮同類型騙局。她充當刷單員按指示，先後將約9萬存入至對方指定的4個銀行帳戶，惟獲騙徒發放佣金後，便與事主失去聯絡，她始知受騙，最終損失約5萬元。案件交於油尖警區刑事調查隊第三隊跟進調查。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。