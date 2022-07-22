警西九龍區打擊違例交通　單日發超過6,000張罰款通知書

西九龍總區昨日（21日）進行「總區交通日」，透過宣傳教育及加強執法，提高市民和駕駛者的交通安全意識。警方在行動中，共發出了超過6,000張定額罰款通知書，並拖走34輛造成嚴重阻塞的車輛，該些違泊的車輛除了引致交通擠塞，亦對道路使用者構成危險。

此外，警方亦拘捕了3名在道路或行人路上駕駛電動可移動工具的男子。這些電動可移動工具（包括電動單車和電動滑板車等）的時速平均達25公里，最高時速甚至可達80公里，無論在道路、行人路以至在鬧市穿梭，將會對其他道路使用者構成危險。



警方指行動中，警方在西九龍各區的交通黑點採取聯合行動，對涉及行人、騎單車者和駕駛者的不良習慣，例如「胡亂過馬路」、「不小心騎踏單車」、「非法駕駛電動可移動工具」、「沒有讓斑馬線上的行人先行」、「在汽車移動時使用流動電話」、「不小心駕駛」和「危險駕駛」等違法行為進行執法，減少意外發生。警方於行動中亦動用流動攝錄隊，提升執法效率。

警方提醒市民，在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關規例，市民切勿以身試法。警方會繼續採取有關行動，以保障道路安全。