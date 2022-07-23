警多區掃蕩娛樂場所　最少64人被捕或票控

觀塘警區展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」暨「勇爵（BRAVEDUKE）」聯合行動，打擊三合會收入來源。昨日（22日）反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊、雜項調查隊、特遣隊及機動部隊，搜查區內多個地點，搗破2個懷疑非法賭場、2間違反防疫規例的派對房間及4間違反防疫規例的按摩院。



行動中，合共10男10女（34至78歲）分涉「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」及「唆使他人作不道德行為」被捕，所有人正被扣查。被捕男女亦同時違反防疫規例被票控；警方亦會向派對房間及按摩院的負責人作出票控。人員在涉案非法賭場內，檢獲6部釣魚遊戲機、3張自動麻雀枱及約2,000元賭款。

另外，尖沙咀分區雜項調查小隊聯同西九龍機動部隊，昨晚（22日）亦巡查區內多間酒牌處所，發現4間酒牌及餐飲處所，有2名分別姓彭（29歲）及姓布（33歲）女顧客，懷疑出示他人的電子針卡，她們涉嫌「企圖誤導警務人員」被捕；同時，1名姓蕭（33歲）女顧客未能出示有效疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）；1名姓鄧（26歲）女顧客則因在場所內吸煙，違反《吸煙（公眾衞生）條例》，2人均被罰款。行動中，人員亦於其中1間酒牌處所內，發現1名姓陳（44歲）男顧客因違反法庭命令被通緝，將其拘捕。

而黃大仙警區特別職務隊及雜項調查隊，昨晚約7時半突擊搜查新蒲崗一工廈單位，搗破懷疑非法百家樂賭檔，檢獲近200副啤牌、少量枱櫈、總值約139萬元籌碼及賭款。行動中，姓姚（73歲）女子涉嫌「經營賭博場所」被捕、2男2女（42至72歲）涉嫌「協助經營賭博場所」被捕；另外15男19女（26至72歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有人已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。