土瓜灣毒窟自製「雙獅地球牌」毒品磚　海關檢$1900萬海洛英拘3男

周四（21日）海關於土瓜灣搗破製毒工場，檢獲市值約1,900萬元海洛英，並拘捕3名男子。海關指，於涉案單位搜出大量易燃及高腐蝕性危險品，另外有一批製毒及毒品包裝工具，相信毒販用工具將海洛英粉末，壓成磚狀後出售。消息指，毒販準備了「雙獅地球牌」印章及包裝紙，估計有人將毒品稀釋後，再用工具將海洛英粉末，包裝成海外入口、高純度的毒品磚狀，提高售價賺取利益。海關不排除有更多人被捕。



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海關毒品調查科高級調查主任梁國威，今（23日）晨交代案情指，海關人員於周四（21日）早上，於土瓜灣進行反毒品行動，並截查一名男子及將他帶到附近單位搜查，人員於單位內檢獲約20公斤懷疑海洛英粉末、一批製毒工具及毒品包裝工具。相信毒販會用模具及油壓，將海洛英粉末壓成磚狀，再包裝成純度比較高的海洛英磚狀出售，從而提高利潤。

消息指，毒販準備了印有「雙獅地球牌」、「一帆風順」及「純淨100%」的印章及有關包裝紙，估計有人將毒品稀釋後，再用工具將海洛英粉末，包裝成高純度的毒品磚狀，從而提高售價賺取利益。據了解，磚狀海洛英售價相對高，不排除有人自製印章及包裝工具，模擬外地入口的毒品。

唐樓單位藏大量易燃、高腐蝕性危險品

人員於單位搜出大量易燃及高腐蝕性危險品，另外檢獲介紹如何使用化學品的筆記，海關相信集團會用該單位製造其他毒品。行動中海關拘捕3名男子，包括單位內的兩名男子，該3名被捕人年齡分別是55歲、65歲及66歲，其中一名報稱是地盤散工，其餘兩人報稱無業。

海關表示，行動檢獲毒品市值約1,900萬元，行動已經瓦解一個製毒及儲存毒品工場，另外海關人員於一個唐樓住宅地區，移除易燃及高腐蝕性危險品，案件海關仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關指根據《危險藥物條例》，販運及製造危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

「雙獅地球牌」以純度極高為名 該毒品曾於電影《門徒》出現

據資料顯示，「雙獅地球牌」為金三角地區出產的知名海洛英品牌，以純度極高為名，於有關毒品的電影《門徒》中亦有出現；早於去年5月，警方於紅磡進行緝毒行動，當時截查一名54歲姓陳本地男子，其後警員搜查該男子居住的一酒店房間，檢獲檢獲約777克懷疑海洛英，總市值超過100萬元。