單車漢油尖旺四圍踩線爆地舖　遭埋伏警員拘捕　被控三宗罪

一名64歲姓鄭男子涉嫌兩宗連環爆竊案被警方鎖定，前日（22日）警方一次埋伏行動中發現目標人物，發現他騎單車在旺角、油麻地至尖沙咀一帶四處踩線尋找目標，最後於油麻地一間地舖企圖作案之際，跟蹤警員即現身，以涉嫌一項企圖爆竊及兩項爆竊拘將他拘捕，並落案起訴。



旺角警區刑事調查隊第二隊主管督察鄭浩正表示，警方今年7月19日至22日接獲兩宗報案，指旺角區兩間地鋪懷疑遭爆竊，損失共約38,000元財物，包括現金及3部手提電話 。

旺角警區刑事調查隊第二隊連同特遣隊人員接手調查案件，根據線報及經深入調查後，人員7月22日進行埋伏行動，發現目標男子騎單車在旺角、油麻地至尖沙咀四處踩線尋找目標。接近清晨5時，疑人於油麻地官涌街一地鋪正進行爆竊。

埋伏警員即上前截查，在該名男子身上搜出一支破窗器、一個剪鉗、手套及一枝電筒，該店舖未有損失。人員遂拘捕該名64歲姓鄭男子﹐他涉嫌「企圖爆竊」。調查後發現他亦涉嫌與另外兩宗爆竊案有關，同時涉嫌「爆竊」被捕。行動中，警方檢獲一輛單車及一些懷疑被捕人犯案時身穿的衣物。

被捕男子已被控兩項「爆竊」罪及一項「企圖爆竊」罪，案件將於明日（7月25日）上午於西九龍裁判法院提堂。

警方重申，入屋犯法罪是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。警方呼籲市民切勿因一時貪念，以身試法。警方同時呼籲，切勿將大量貴重財物存放於店舖內，同時應加強門閘的防盜裝置並啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。