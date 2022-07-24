警方東區搗多間無牌按摩院拉39女子　7負責人33顧客違防疫被票控

東區警區人員根據線報及經深入調查後，於上周四起一連三天（21至23日）展開代號「角力」（RANGEPOWER）的掃黃行動，突擊搜查區內多個無牌按摩場所。



行動中，警員以涉嫌干犯「經營無牌按摩院」、「協助管理無牌按摩院」、「經營賣淫場所」、「協助管理賣淫場所」、「僱用非法勞工」、「違反逗留條件」拘捕36名本地女子及3名內地女子，年齡介乎35至62歲。其中，警員發現7間無牌按摩場所的負責人未有確保顧客進入處所時掃描「安心出行」二維碼及遵守防疫條例規定，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），遂拘捕7名負責人並向另外33人發出定額罰款通知書。另外，警員檢獲現金約1.09萬元、35張按摩床、34支按摩油、44條毛巾、1本賬簿、2張商業登記證及8張價目表等。案件現交由東區警區特別職務隊跟進。全部被捕人已獲准保釋，須於8月上旬向警方報到。

警方表示，東區警區致力打擊區內賣淫等非法活動，未來會加大力度，繼續打擊非法活動，同時亦向市民呼籲，如發現任何場所懷疑提供色情服務，請向警方舉報。警方呼籲市民，在光顧按摩店時，應多加留意店內衛生情況並嚴格遵守《預防及控制疾病條例》。