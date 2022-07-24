警旺角一連兩天掃黃賭毒及防疫巡查　拘28男女票控1男

旺角警區刑事部、特別職務隊、牌照課及西九龍機動部隊聯同相關部門人員上周四起一連兩日（21至22日）展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查旺角區內三個住宅及商業單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔、一個懷疑賣淫場所及一個懷疑毒窟。警員亦巡查區內18個處所，包括遊戲機中心、桌球室、酒吧以及餐飲處所，以確保處所負責人及顧客遵守相關防疫措施。



行動中，警員共拘捕18男8女，年齡介乎21至69歲，涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「販運危險藥物」、「藏有危險藥物」、「經營毒窟」及「管有攻擊性武器」。當中被捕的11男3女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，警員在行動中發現黑布街74-76號一食肆內一名23歲姓施男員工未能提供有效的疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（599L章），警員將會向他發出定額罰款通知書。有關處所負責人沒有確保場內員工遵守防疫條例規定，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警員將會向該負責人發出傳票，而該食肆亦需要暫停晚市堂食14天。警員亦分別在通菜街的兩間酒吧內發現一名27歲女子及一名38歲女子使用他人的針卡進入酒吧場所，兩人涉嫌「誤導警務人員」被捕，現已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

警方呼籲市民遵照法例規定使用「安心出行」，齊心抗疫。若有處所違反規例中有關「安心出行」的措施，其負責人將會被檢控，一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。此外，有關餐飲業務處所須於執法人員發現違規後的翌日起採取減低傳播風險的相應措施，即在翌日下午6時正至第二天上午4時59分停止提供堂食服務，同坐一桌的人數不得多於2人，為期14天；遊戲機中心牌照則須於執法人員發現違規後的翌日起停業14天。

警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。