59歲男攜自閉兒行鳳凰山昏迷　子不懂報警山頭過夜　父死子獲救

大嶼山行山客揭發一宗家庭慘劇，一對父子於昨日大暑時在鳳凰山行山時走散，竟各自在山頭過了一夜，最終父死子獲救。據了解，該名59歲父親偕患有自閉症的14歲兒子由昂坪出發行鳳凰山，由中午走至入黑，當兩人走至西狗牙時，父親突感不適而坐下休息，其子則獨自前行，直至今早有行山客先後於相距約2公里的心經簡林及西狗牙發現兩人，救援人員趕往拯救，終揭發父親已死去一段時間，兒子則受輕傷獲救。



▼父子鳳凰山遇險經過▼



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據了解，猝死山頭男子姓盧（59歲），任職巴士站長，育有一對兒女，分別是22歲長女及患有自閉症的14歲細仔，一家人居住在葵涌邨。

現場消息稱，昨日（23日）中午12時，盧與細仔由昂坪出發往鳳凰山，根據地圖，路程約有2.4公里。惟兩人由中午一直行至晚上，當來到西狗牙一帶時，盧父感不適並坐下休息，其兒子仍獨自往山上行。

至今早（24日）約9時，有行山人士途經山腳的心經簡林附近，發現盧子獨自在附近游盪，見他年紀尚幼，遂上前慰問情況，發現他疑有智力障礙，且長時間沒有進食及飲水，認為有可疑，並報警求助。警方接報趕至，檢查後發現盧子右腳腕扭傷，將他送往安全位置後，再由救護車把他送到北大嶼山醫院治理。經進一步調查後，得悉盧父疑仍在山上，於是展開搜救行動。

至11時半，再有市民在西狗牙一帶行山時，離遠見到一名人士，在酷陽下坐在山上一動不動，擔心有人遇險。由於上址山勢危險，途人報警求助。救援人員聞訊趕赴現場，經調查後證實為盧父。據悉他被發現時財物整齊，身上已有屍斑，懷疑已死去一段時間，相信事件無可疑。遺體稍後由政府飛行服務隊直升機送走。