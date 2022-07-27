網上刷單員騙案｜3男女先後中伏　共失近51萬元

警方表示，7月12日接獲一名33歲外籍女子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙。初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人遂按指示分別13次，將共約8.7萬元存入至對方指定的5個轉數快帳戶，以作平台購物之用。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。



另外，警方昨日（26日）亦先後接獲一名23歲姓陳本地男子及一名33歲非華裔男子報案，他們同樣透過招聘廣告應徵「網上刷單員」，於指定網站購買生活用品等，以提升產品銷售量或推高商家名氣來賺取佣金。2人分別按指示將約2萬元及40萬元存入至對方指定的多個帳戶，其中陳男曾獲發佣金，最終他們均與對方失去聯絡。2宗案件分別交由深水埗警區刑事調查隊及油尖警區刑事調查隊跟進。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。