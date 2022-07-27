中區一小學男生跌倒頭撼門邊　送院治理

撰文：凌逸德
出版：更新：

今日（27日）上午10時正，太平山必列者士街58號一小學一名10歲男學生，在校內跌倒撼傷頭部，初時據報神智不清，後來送院時回復清醒，由救護車送往瑪麗醫院治理。據了解，男生跌倒後頭撼門邊。

意外受傷
你可能感興趣