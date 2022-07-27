35歲女葵涌小巴上遭偷拍裙底　16歲仔涉案被捕

撰文：凌逸德
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葵涌發生風化案。今日（27日）早上10時許，一名35歲女子報稱在興芳路一輛小巴上，被人以手機偷拍裙底。警員接報到場，以涉嫌非法拍攝或觀察私密部位拘捕一名16歲少年，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。

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