MIRROR演唱會｜大屏幕一條鋼索斷裂　署方需數星期徹查事件成因

第四場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會，於周四（28日）發生的恐怖意外，2名舞蹈員遭墮下的大型屏幕壓傷。今日（29日）中午12時，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、勞工及福利局局長孫玉菡及康樂及文化事務署署長劉明光，在紅磡香港體育館大堂會見傳媒。

楊潤雄表示，事故中大屏幕裝置有兩條鋼索，其中一條鋼索斷裂。楊表示已要求康文署一個助理署長成立專責工作小組，聯同勞工處、機電工程署及專家調查事件原因，料需時數星期。目前署方已經發出停工通知書，場地所有懸掛裝置工作需暫停。另外署方指，知悉首3場演場會發生意外，曾經要求主辦方改善情況。康文署就未來場地表演，將與租場人士討論有關設置的改善地方，避免場地出現高危設置。



今日（29日）中午12時，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、勞工及福利局局長孫玉菡及康樂及文化事務署署長劉明光，在紅磡香港體育館大堂會見傳媒。（羅敏妍攝）

楊潤雄：大屏幕有兩條鋼索，其中一條斷裂

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，第四場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會發生意外，目前有兩人仍留醫，楊指向政府向受傷人士致深切慰問，希望傷者早日康復及重投工作。事件政府關注，昨日晚上10時半，該個舞台相對複雜，發生事故的大屏幕有兩條鋼索，其中有一條鋼索斷裂，導致大屏幕墜下壓傷舞蹈員。

昨日（28日）政府已通知康文署聯同勞工處、機電工程署及專家調查事件成因，估計需要數星期調查。另外，政府會就舞台安全措施進行改善，讓舞台可以安全地進行表演，康文署會就未來場地表演，將會與租場人士討論有關舞台設置的改善地方，避免場地出現高危設置。

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署方知悉首三場發生意外 曾要求主辦單位改善

楊潤雄指，署方知悉首三場演場會曾經發生意外，署方人員曾經作出檢視，曾經要求主辦方改善情況，包括台上走位情況及舞台有洞，26日的表演安排都有作出改變。楊稱，初步見到鋼索出現問題，政府人員需進行檢測及調查，了解那個部分出問題。有關的調查完成後，政府會就日後表演場地的裝置，包括比較複雜設計需要做甚麼措施，以及盡量減少同類事件發生的可能性，需確保表演於安全情況下進行。

楊潤雄指，康文署作為場地的管理人，他們會與租任者會達成協議，會詳細列明雙方的責任及租任者的需要工作，而租場人士需負責整個場地的安全工作，包括建築及找合資格的工程師進行認證，檢查裝置是否安全及可以使用，康文署需要取得有關證明，才容許節目進行。楊稱，目前責任誰屬仍言之尚早，法例下政府需要嚴格執行，會追究誰人需要負責，而有關調查需時。

勞工處已發出停工通知書

勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工處會就職安健方向進行調查，昨晚人員已於場地進場通宵調查，將會展開全面調查，包括事故原因及事件是否有人需要負責，如果事件有人需要負責，署方會嚴厲執法包括進行檢控行動。今日，勞工處已經發出停工通知書，場地所有懸掛裝置工作暫停，要求主辦單位提供匯報，包括如何安全地拆除懸掛裝置，確保事件安全。另外，有市民如目擊事件或看到有關影片後，感到不安及難過，可以與親友傾訴，如果仍覺得不安可以向坊間的機構求助，或者致電社署熱線及再作轉介。

受傷舞蹈員的父母返港 楊潤雄：當局會盡量安排

另外，受傷的舞蹈員李啟言，其父母將於明晚由加拿大多倫多返港探望兒子。惟現時規定抵港人士需入住指定隔離酒店7日，家屬即時抵港亦無法即時到醫院探病。有記者問到政府會否有相關安排，楊潤雄表示當局已知悉傷者家屬會由外地返港，當局會盡量安排，初步已找醫務衛生局與相關人士聯絡，「實際安排會盡量滿足到」，惟楊重申香港有防疫要求，明白家屬心急，當局會在兩者之間找一個平衡。

事發在周四（28日），第四場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會恐怖意外，2名舞蹈員被巨型懸空屏幕擊中重創，震驚全港。主辦單位大國文化，事後匆匆交代事件，指現階段首要照顧2名傷者，並會透過官方渠道宣佈最新消息。今日（29日）凌晨2時許，大國文化聯同MakerVille在社交平台轉頁發表聲明，指全面徹查事故原因，並會取消餘下所有場次的演出及網上直播，有關退票安排，會盡快公佈。