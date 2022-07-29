MIRROR演唱會｜文化體育及旅遊局、康文署及勞福局局長今午見傳媒

第四場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會，於周四（28日）發生的恐怖意外，2名舞蹈員遭跌下的巨型屏幕重擊。今日（29日）中午12時，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、勞工及福利局局長孫玉菡及康樂及文化事務署署長劉明光，在紅磡香港體育館大堂會見傳媒，屆時《香港01》會進行直播。



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周四（28日）第四場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會恐怖意外，2名舞蹈員被巨型懸空屏幕擊中重創，震驚全港。主辦單位大國文化，事後匆匆交代事件，指現階段首要照顧2名傷者，並會透過官方渠道宣佈最新消息。今日（29日）凌晨2時許，大國文化聯同MakerVille在社交平台轉頁發表聲明，指全面徹查事故原因，並會取消餘下所有場次的演出及網上直播，有關退票安排，會盡快公佈。