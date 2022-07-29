深水埗非法賭檔以體育會掩飾　拘9人

深水埗警區特別職務隊昨日（28日）傍晚在區內展開反非法賭博行動，突擊搜查界限街一單位，搗破一個以體育會名義註冊的懷疑非法賭檔，相信不法之徒利用體育會作掩飾。行動中檢獲一批賭具及賭款，而場內衞生情況欠佳並對附近居民造成極大滋擾。



行動中，警方拘捕一名33歲姓江男子，涉嫌「經營賭博場所」；另外，單位內3男5女，年齡介乎48至81歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。與此同時，所有被捕人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），分別被警方提出檢控或發出定額罰款通知書。

此外，其中一名60歲姓鍾女子，亦涉嫌故意阻撓在正當執行職務的警務人員被捕。所有被捕人已獲准保釋，部分人需於八月下旬向警方報到。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬元及監禁9個月。

警方會繼續進行相關的執法行動，打擊有關非法活動及提升區內治安。此外，警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。