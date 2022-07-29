入境處一連三日打擊非法勞工　拘11人包括2僱主

入境事務處周一（25日）起一連三日在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，處方特遣隊人員搜查6個目標地點，包括裝修中單位、住宅大廈及菜檔，共拘捕7男1女懷疑非法勞工，年齡介乎28至45歲，當中一名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。而1男1女僱主因涉嫌聘用非法勞工被捕，年齡分別為59及62歲。另外一名49歲女子因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕。



入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人又警告根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

發言人又重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性，有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。