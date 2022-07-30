27歲女子尖沙嘴遭非禮　警緝色狼

撰文：凌逸德
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昨（29日）晚上10時42分，一名27歲女子報案稱，在尖沙嘴科學館道遭一名年約30歲男子非禮，事後逃之夭夭。警方接報到場，將案件列非禮，交由油尖警區刑事調查隊第9隊跟進，暫未有人被捕。

非禮
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