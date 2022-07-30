女婆山奪命意外｜攀山專家籲惡劣天氣勿登山　遇雷電蹲下背囊墊地

今晨（30日）雷暴警告生效期間，一名23歲男子到馬鞍山女婆山行山疑被雷電擊中，送院不治。資深攀登教練梁念豪教路，市民切勿在雷暴情況下登山，若然在行山途中遇上雷暴，應盡快離開高地及空曠地方；一旦被困山上，可蹲下身子以背囊墊地絕緣，並與同行人士保持距離，以免被連環擊中，待天氣好轉後馬上下山。



梁念豪指出，行山免生意外，最重要是防患未然，故市民出發行山前務必留意天氣報告，可預先查閱天氣預報情況。當市民行山時可能遇上雷暴即將到來，梁指出可留意天氣變化的先兆：「突然間陰風陣陣，烏雲蓋頂，可能預視惡劣天氣距離只有十幾公里，打到嚟，咁就要有所準備。」

梁續表示，如果在行山途中遇上雷暴，應馬上離開高地，往低地走；因為雷電會較易擊中高度突出的物件，故在空曠地方或高地上，行山人士容易被雷電擊中。同時，行山人士應關掉手機及除下眼鏡，並將手錶及頸鏈等可導電金屬物，遠離身邊，亦應棄用雨傘及行山杖等有金屬的物品。

行山人士一旦被困山上，梁念豪教路市民可蹲下身子，避免成為高點，並因下雨後地面有水，故應以背囊或雨褸等墊地隔絕電源，避免站於水中。他同時提醒市民，同行者應每人相隔最少兩米，避免被雷電連環擊中。至於現場附近若有樹林，市民則可走進暫避，因樹木眾多未必會被雷劈中，但切忌站於孤立的一棵大樹下，因雷暴時躲在大樹、電線杆、燈柱及旗杆下會很危險，這些高物容易成為雷電擊中的目標。