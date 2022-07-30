毒品快餐車油麻地逃捕撞兩車　警擎槍戒備合力擒司機

今日（30日）下午4時許，警方在油麻地上海街近咸美頓街發現一輛私家車形迹可疑，於是上前截查。惟可疑私家車未有停下並加速逃走，當駛至彌敦道與窩打老道交界時，因前面有車停燈位，可疑車撞及前面一輛私家車車尾，最終停下。車上一名男子棄車逃走，結果事敗被至少四名警員合力擒獲。警員檢獲懷疑毒品，正調查案件。



被撞私家車的司機徐先生事後講述經過，他指當時自己駕車在彌敦道與窩打老道交界路口停燈位，突然後邊傳來響安聲，他看見一輛私家車從後而至，被警車追着。惟該車輛最終撞及其私家車，對方司機隨即下車，並欲翻過花槽往對面線逃走。徐指對方私家車上只有司機一人，他見狀一度上前阻止對方離去但未果，幸4名警員及時趕到，合力將疑人按在地上制服。

事後大批警員在場調查，可疑車司機被黑布蒙頭，由警員押往搜車。現場消息稱，警方在場檢獲懷疑毒品。事件中據報一輛的士亦被撞及，司機報稱受傷，需由救護車送院治理。

警方指，西九龍總區衝鋒隊人員於油麻地上海街及咸美頓街交界發現一輛私家車行車形跡可疑，惟車上男司機未有理會人員指示並逃去，期間男司機曾將兩包粉末掉出車外。人員發出口頭警告後，一度擎槍戒備。私家車其後於咸美頓街及彌敦道交界撞向一輛的士，再於彌敦道及窩打老道交界撞向另一輛私家車。涉事私家車其後停下，車上男司機被警員制服。

經調查後，警員在車上檢獲小量毒品，連同男司機早前掉出車外的兩包粉末，人員一共檢獲約12克懷疑可卡因及約18克懷疑氯胺酮，市值約2萬元。經初步調查後，該該36歲姓何男司機涉嫌危險駕駛販毒被捕，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第1隊跟進。