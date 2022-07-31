警務處長蕭澤頤為「青興計劃」揭幕　培育青少年成滅罪伙伴

警務處東九龍總區於今日(31日)在元朗八鄉少年警訊永久活動中心舉行「青興計劃」啟動禮暨東九龍少年警訊慶回歸25周年同樂日。大會邀請由學生組成的中式升旗隊進行升旗儀式，為活動揭開序幕，並由警務處處長蕭澤頤帶領一眾主禮嘉賓、包括副處長(行動)袁旭健、行動處處長陳俊燊、東九龍總區副指揮官顏鐵誠等指揮官及東九龍區內的少訊名譽會長主席等，舉行啟動禮。



警務處處長蕭澤頤致開幕辭時表示，警隊一直關心，致⼒培育青少年發展潛能及成為滅罪伙伴。最近，警務處公共關係部邀請「少年警訊深資領袖委員會」 的青年代表出席不同層面的活動諮詢會議，藉此一同策劃更多切合青少年口味的活動。

蕭澤頤更指出香港青少年需要擁有國際視野，更應該面向祖國及大灣區發展，把握未來更多機遇。香港社會各界應齊心，幫助青少年自強不息，從小培養正確價值觀及人生態度，讓青少年在成長過程中，克服挫折及困難，為夢想奮鬥。

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東九龍總區今年上半年20歲以下青少年被捕人數與去年同期相比，由336人下降至244人，但當中涉及毒品、傷人及刑事毀壞案件的被捕人數仍處於值得關注水平，為有效協助青少年遠離犯罪邊緣，東九龍總區配合教育局「價值觀教育課程架構」方針，聯同社區不同持份者，合力策劃以培育青少年正確價值觀及生活態度的「青興計劃」，希望以創新及多元的方式推動青少年參與，以增強守法意識及國民身份認同。

是次同樂日為計劃的首個活動，當中包括歷奇活動訓練、中式升旗體驗、指紋鑑證工作坊、網絡安全遊戲，以及合作機構香港青年協會的增強守法意識遊戲體驗。計劃將於未來一年舉辦一系列青少年活動，其中包括參觀大灣區、守法意識工作坊、領袖及自我挑戰訓練營。