MIRROR演唱會│西九龍刑事部探員及化驗師　抵紅館調查及搜證

MIRROR紅館意外發生3日，多部門正就意外成因及責任問題進行調查，今日（31日）警方西九龍總區刑事部警司鍾雅倫，下午約2時半率領約40名西九龍總區刑事部探員及警員，帶同一批設備到紅館調查事件及搜集現場證據。至下午4時許，政府化驗所人員亦派員到場協助搜證。據悉調查方向包括事件中是否有人失職或嚴重疏忽等。



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據了解，警方今日會政府化驗所、康文署、勞工處等部門人員視察事發現場的環境，仔細查明舞台上的配件、架構等，以了解事發原因，現階段不排除任何可能性，希望全面調查，包括是否有機件勞損或損毀，或有人為因素等。

人氣組合MIRROR周四（28日）於紅館舉行第4場演唱會期間，舞台上方一組懸掛在半空的巨型屏幕突然飛墮而下，擊中張梓峯及李啟言（阿Mo）兩名舞蹈員。張經治療後於翌日已出院。阿Mo的傷勢較嚴重，經兩次手術後，至今情況仍然危殆。

事件引起公眾關注，多個政府部門展開調查，徹查屏幕墮下的成因及責任誰屬，而警方當日亦派出九龍城警區重案組跟進。至上周六（7月30日）案件轉交西九龍總區重案組接手，將聯同各部門展開調查。