腦退化八旬翁城門水塘遇溺亡　曾被獨留家中後失蹤

患有腦退化的八旬老翁，失蹤一日後，今日（1日）上午9時29分，被人發現在城門水塘岸邊載浮載沉。救援人員到場將事主救起，他陷入昏迷，被送往仁濟醫院搶救後不治。現場消息指，事主不知何時墮水塘，直至漂浮至岸邊始有人發現報警。警方派出機動部隊，在現場一帶搜尋證物，正調查其墮水塘原因。



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死者姓曾（84 歲）為退休人士。據悉，他患有腦退化症，需要定期覆診。他與妻子及女兒同住，以往日常起居靠妻子及女兒照顧。上周其妻因病住醫院，至今未出院。 曾的女兒需要上班，曾男一人留在家中。其女兒較早前在家中安裝遙距監控閉路電視，以監控家中父親情況，以防止意外。

周日（7月31日）上午約11時許，其女兒在上班前看見父親於家中並一切如常。 當天下午2時，曾的女兒查看閉路電視，發現父親不在家。 因其父通常每天獨自外出，並會下午6時前返回家中，當時沒有立即報警。

曾男當天沒有回家，並失去聯絡。 而且沒有隨身攜帶手機，家人感到擔心，當晚向警方報告曾男失蹤。警方於其經常出沒地點進行搜尋，沒有結果。警方於今（1日）早上在城門水塘找到一名男遇溺者，事後發現其身份證資料與曾男相同，始知曾男遇溺亡。至於曾男如何前往城門水塘，如何墮水塘仍有待調查。