旺角警破44宗詐騙案拘60人　涉款7,500萬元

警方旺角警區於過去近兩星期（7月18至29日）進行反詐騙行動，共偵破44宗案件，並拘捕60人。案中涉及損失高達7,500萬元，其中有詐騙集團訛稱在疫情期間建築工程生意大跌，騙取政府推出的百份百擔保的特惠貸款，涉款600萬元。另有詐騙集團透過網上投資加密貨幣，騙取一名48歲任職公司顧問的女子逾500萬元。



旺角警區刑事部警司程知仁今日（8月1日）下午簡介案件，指警方留意到近年詐騙案有上升趨勢，單是2019年旺角警區接獲381宗詐騙案件，至去年更升至965宗，而今年上半年亦有561宗，較去年同期上升50%。

有見及此，旺角警區一連12日進行反詐騙拘捕行動，行動代號為「熱火」，其間動員約200名刑事部人員，主要打擊網上購物騙案及投資騙案等。整個行動成功偵破44宗案件，並拘捕60人，他們涉嫌「洗黑錢」、「欺詐」、「串謀詐騙」及「以欺騙手段取得財產」等，當中包括39男21女（18至65歲）；44宗案件受害人共損失逾7,500萬元。

騙政府擔保特惠貸款600萬元

程知仁稱，行動期間警方偵破至少兩個詐騙集團，其中一個涉及騙取政府在疫情期間推出的百份百擔保特惠貸款，騙取600萬元。另一個詐騙集團涉透過網上投資加密貨幣，騙取受害人逾500萬元。行動亦成功搗破多個活躍於網上社交媒體的犯罪團伙，拘捕不少銀行戶口持有人，涉用戶口清洗黑錢。

針對涉及百份百擔保特惠貸款的詐騙案，旺角警區重案組第一隊主管黃健熙指出，旺角重案組於今年年初接獲暱名投訴，懷疑有詐騙集團於去年9月利用一間聲稱進行建築工程的公司，騙取政府在疫情期間推出的百份百擔保特惠貸款。

人員經深入調查及情報分析，疑涉案集團首先以不同渠道收購個人資料，用以偽裝成為該公司員工的傀儡戶口，透過虛報公司的營業額及誇大這些員工的薪金支出，以營造該公司在疫情期間的營業額有大幅下跌的現象，並於去年9 月用相關資料向銀行申請百份百擔保特惠貸款，並於同年10月獲批出約600萬元貸款。集團取得貸款後，隨即將款項轉走至其他銀行戶口，並失去聯絡，至今未有作出任何還款。

重案組鎖定數名疑犯身分後，在過去兩星期採取行動，在全港多區拘捕3名本地男子及1名本地女子（21至58歲），涉「串謀詐騙」。其中一名被捕人是集團的骨幹成員，其餘3人的角色是假扮公司員工；所有被捕人已獲保釋候查。

至於另一宗涉及網上投資加密幣的騙案，旺角警區重案組第三隊主管劉曉穎表示，今年４月警方接獲一名48歲本地女受害人報案，受害人報稱任職公司顧問，她在社交媒體認識騙徒，騙徒於是介紹她使用一個虛假加密貨幣投資平台，並推介一些所謂高回報的加密貨幣投資計劃。

被誘投資加密貨幣平台損失530萬元

受害人不虞有詐，按騙徒指示下載相關程式，在虛假投資平台註冊成為會員；而平台的假客戶服務員會指示受害人，將投資款項轉賬至不同銀行戶口，以兌換成不同加密貨幣作投資。受害人將其約530萬元投資款項，轉賬至不同銀行戶口作投資，其後受害人想在平台取回投資回報時，發現已不能登入有關平台，而騙徒亦消聲匿跡。

旺角警區刑事部經深入調查及部署，鎖定5名涉案人士，在過去兩星期共拘捕4男1女（19至60歲），他們現正保釋候查。調查仍然繼續，警方不排除會有更多人被捕。