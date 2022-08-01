好人好事｜地盤工街頭跌穿頭　穿西裝銀行職員衝出救援

網上流傳今晨（1日）在太古城有地盤工人跌倒後頭部受傷，幸獲一名自稱是聖約翰救傷隊員的銀行職員幫忙包紥，保安員亦取來AED機（自動體外心臟去顫器）協助救人，上傳救援照片的網民大讚﹕「好人一世好報。」警方於上午11時37分接獲兩名市民求助，指在太古城道18號一間銀行對開，一名男子跌倒頭傷，惟幸清醒，並毋須警方到場協助。而救護車其後到場，將傷者送往東區醫院治理。



上傳照片的網民透露，今晨發現一名身穿地盤服飾的男子，突然跌倒在地上，頭部受傷流血，其後一名身穿西裝的銀行職員，從銀行步出。他指自己是聖約翰救傷隊員，幫手止血包紮，並一直陪伴傷者直至救護車到場，途中商場的保安員亦取來一部AED機到場協助救人。該名網民留言稱感謝該名聖約翰急救員及商場保安，並指「好人一世好報」。

不少網民指今日天氣炎熱，未知傷者是否因一時暈眩而跌倒受傷，「天氣熱易中暑，多喝水，祝阿叔早日康復」；有網民解釋聖約翰救傷隊有提供急救班，完成後可取得急救資格，相信不少銀行職員都有考取資格以應對突發情況。亦有網民大讚兩名熱心人士，指「香港遍地是好人」、「香港都有好多有愛心嘅人」。

網民指傷者疑跌倒受傷流血，有銀行職員趕至協助。（網民Carol Wong上傳至香港突發事故報料區）

而上月17日亦曾有聖約翰救傷隊及一名休班護士救急扶危。有市民於網上發文指：「係錦田跑步跑到去Park yoho經過見到有人暈倒，剛好見到有醫護，原來係聖约翰急救巡邏隊，即時揮手叫佢地黎幫手」。兩名聖約翰救傷隊男隊員聞言即利用心臟去顫器（AED）及心外壓急救倒地男子，其間再有一名休班護士駕車經過，遂加入救人，下車協力急救。事件引起網民激讚：「好人好心一定有好報」、「良心醫護，令香港人敬佩」、「還要多謝那位跑步經過的有心人」。

警方表示，當日下午2時許接報，指潭尾段18號有一名34歲男子突然髖關節痛，臥倒在地，救護車到場時男子已回復清醒，被送往博愛醫院治理。