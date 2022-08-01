稅局、入境處兩職員發煽動意圖帖文被捕　一人另涉影不雅照放上網

警方國家安全處今日（１日）上午於灣仔及中區採取執法行動，拘捕2名分別34及36歲男子，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪。警方調查顯示，2名被捕男子分別涉嫌多次透過社交平台發布具引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意和煽惑他人使用暴力的煽動意圖帖文。



此外，國安處人員在調查該名36歲男子期間，亦發現他曾拍攝他人的不雅照片，並在社交平台上發布，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第159AAB條「窺淫」罪和第159AAD條「發布源自干犯窺淫罪行的影像」罪。

據了解，兩名被捕人士分別為姓陸（34歲）男子，任職稅務局電腦技術員，涉嫌干犯「作出具煽動意圖的作為罪」；以及姓唐（36歲）男子，為入境處人員，涉嫌干犯「作出具煽動意圖的作為 罪」及「窺淫罪」。兩人分別於Facebook、連登討論區等平台發布一些反政府、提倡港獨、煽動他人使用暴力的帖文。

警方亦根據法庭手令，搜查該兩名被捕男子的住所及辦公地點，檢取一批證物，當中包括曾用作發布煽動意圖訊息和不雅照片的電子通訊器材。

入境處回覆事件指，鑑於案件仍在警方調查中，該處不作評論。入境處一向十分重視員工的行為操守，如發現任何人員有違法或不當行為，入境處一定會依法及既定程序嚴肅處理，並全力配合有關執法機關的調查。