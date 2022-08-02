墮樓雙亡夫婦經營二判拆卸公司欠薪數百萬　70名工人向大判追討

一對夫婦疑因生意失敗，上周二(7月26日)在堅尼地城親戚寓所天台留下遺書墮樓身亡。消息指，逝世的潘姓夫婦生前經營一間名為「誠殷拆卸工程有限公司」（下稱「誠殷」）。70多名「誠殷」拆卸工人，今（2日）早11時許到土瓜灣榮光街地盤示威。據現場工人表示，潘姓夫婦疑破產無法出糧予工人，上周更離世，他們已被拖欠至少兩個月薪金，故向大判公司追討數百萬元欠薪。勞工處人員亦有到場登記工人資料。



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土瓜灣榮光街市區重建局地盤，今日（2日）上午11時許，逾70名拆卸工人前往向大判追討欠薪。工人聲稱各被拖欠平均約兩至三個月人工，涉款數百萬元，涉及多個市區重建局及房協地盤，遍佈觀塘、筲箕灣明華大廈、土瓜灣及油麻地等全港多區。勞工處人員到場登記工人資料。

工人代表何先生表示，他們隸屬的「誠殷拆卸工程有限公司」，為地盤二判，東主是上周在堅尼地城墮樓身亡的潘姓夫婦。由於東主已經離世，他們只好拉起橫額，向大判示威追討欠薪。何先生坦言，未知大判是否已向「誠殷」支付相關款項。

根據網上資料「誠殷拆卸工程有限公司」登記地址為元朗橫台山村，與潘姓夫婦報住地址相同。墮樓事件發生於上周二(7月27日)，潘姓夫婦登上聯威新樓23樓天台一躍而下，壓中一輛停泊路邊的的士及一輛駛經的保母車後，橫亙在馬路上，血漿四濺。警方於天台檢獲兩封遺書、兩罐啤酒及兩個袋。據悉，兩人的遺書提及受金錢問題困擾，寫有「因生意失敗，睇唔開，所以跳樓」。