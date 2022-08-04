警巡港島、西九龍有酒牌場所　拘33男女兼發19張告票

有組織罪案及三合會調查科、港島總區、西九龍總區聯同機動部隊人員昨日（3日）展開代號「犁庭掃穴」及「松塔」的反罪惡行動，針對港島及西九龍總區領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例，共拘捕33人及發出19張定額罰款通知書。



被捕33人包括23男8女本地人、一名外籍男及一名內地男，年齡介乎19至64歲，分別涉嫌「藏有危險藥物」、「管理賣淫場所」、「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「在公眾地方打架」、「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「管有他人身份證」、「管有偽造身份證」、「管有製造虛假文書的設備」、「被通緝人士」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等罪行。

人員行動中亦巡查超過54間娛樂埸所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，發現有人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）。行動中，人員共發出19張定額罰款通知書。

警方重申，打擊三合會及其非法活動和堵截非法收入來源一直都是警隊首要行動目標之一。警方必定會繼續積極進行以情報為主導的行動，銳意打擊有組織及嚴重罪案和三合會的犯罪活動。另外，警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。