招傀儡開戶清洗14億元犯罪得益　警拘13人包括集團骨幹

「洗黑錢」集團以數百元至數萬元報酬，招攬傀儡到銀行開設公司戶口，再用作洗黑錢，涉嫌清洗14億港元懷疑犯罪得益，經調查後發現當中8100萬元涉及17宗騙案，牽涉歐美、亞洲及澳洲的受害人及公司，損失金額由3萬元至1800萬元不等。

警方周三（3日）拘捕13名男女，包括3名集團骨幹成員及10名傀儡，相信已成功打擊一個活躍本港的洗黑錢集團。



財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹交代案情。（黃偉民攝）

財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹交代案情指，警方發現一個「洗黑錢」集團以數百元至數萬元不等招攬一批想「賺快錢」的人士作傀儡，開設空殼公司，集團其後會提供一些文件予傀儡到銀行開設大量公司戶口，最後傀儡戶口會交到集團骨幹成員操控。這批傀儡戶口會用作收取從詐騙案騙取的犯罪得益，再在短時間內利用其他傀儡戶口多次轉帳，進行洗黑錢活動。

警方經過深入調查，發現該集團持有20個在本港銀行開立的公司戶口，並於2021年9月至2022年5月期間，利用戶口處理14億港元的懷疑犯罪得益，當中部份款項涉及17宗騙案，牽涉歐美、亞洲及澳洲的受害人及公司，涉8宗電郵騙案及2宗投資騙案，合共損失8100萬元，損失金額由3萬元至1800萬元不等。

警方於8月3日展開一連兩日的拘捕行動，在全港多處搜查，並拘捕3名集團骨幹成員及10名傀儡戶口持有人，探員在他們的住所檢獲與案有關的銀行卡、銀行文件、公司文件、電話及電腦。被捕人包11男2女，年齡介乎28至52歲，報稱無業、裝修工人、司機及廚師等。他們正被警方拘查，不排除有進一步拘捕行動。