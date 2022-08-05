鑑於葵青區內發生多宗借貸人遭滋擾案件，葵青警區一連4日（1日至4日）展開反收債行動，偵破4宗非法收債相關的案件。行動中，警方共拘捕7人，年齡介乎27歲至57歲，當中5名被捕人士均有黑社會背景。警方指，當中一宗案件涉及高利貸，年利率高達310厘，高於法例要求的60厘，超過5倍。



葵青警區反三合會行動組主管王德揚督察表示，警方透過接觸受害人，發現其中一案涉及高利貸情況，當財務公司批出貸款後，隨即會要求借貸人繳出部分借款，當作手續費。經過計算，扣除財務公司收取的費用，貸款實際年利率高達310%，遠超法例要求的60%。

行動中，警方共拘捕7人，其中5人年齡介乎28至41歲，涉嫌干犯「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」、「刑事毀壞」，被捕人俱有黑社會背景。另外，警員在位於油麻地一間持牌財務公司進行搜查，以「以過高利率放債」及「違反放債人牌照條件」罪拘捕一名27歲男子及一名57歲女子，他們為公司負責人及職員。案件仍在調查中，警方不排除拘捕更多人。警員檢獲一批借貸文件、收債字條、電腦、現金及懷疑被捕人犯案時所穿著的衣物。

其中一名33歲被捕男子已被暫控一項「刑事毀壞」罪，案件將於8月22日在西九龍裁判法院提堂；另一名41歲被捕男子已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到；其餘被捕人現正被扣留調查。

警方呼籲，市民不要借高利貸，有關財務公司大多由黑社會人士操控，當借貸人無力償還，就會遭受滋擾。另外，警方提醒年青人切勿抱「搵快錢」心態，參與收債行動。