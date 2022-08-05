警反罪惡巡查港島、西九龍73間娛樂場所　拘16男女

有組織罪案及三合會調查科、港島總區、西九龍總區聯同機動部隊人員昨日（4日）展開代號「犁庭掃穴」及「松塔」的反罪惡行動，針對港島及西九龍總區領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例，行動共拘捕16名男女。



行動中，人員共拘捕10男4女及2名內地女子，年齡介乎22至62歲，分別涉嫌「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」、「傷人」、「以欺騙手段取得財產」、「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「普通襲擊」、「管有第一部毒藥」、「藏有危險藥物」、「管有工具可作吸食毒品用途」、「違反逗留條件」、「行使虛假文書」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）等罪行。

另外，人員亦在行動中巡查超過73間娛樂埸所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桌球室等。警方重申，打擊三合會及其非法活動和堵截非法收入來源一直都是警隊首要行動目標之一。警方必定會繼續積極進行以情報為主導的行動，銳意打擊有組織及嚴重罪案和三合會的犯罪活動。另外，警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。