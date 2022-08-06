天眼直擊｜私家車撞死狗無停車　的士再輾過　好心乘客將屍搬路邊

網上流傳一段閉路電視錄像，拍攝到洪水橋有駕駛者撞倒狗隻不顧而去。片段顯示事發時間為本周二（2日）晚上7時54分，當時一隻狗在田心村對開的田廈路行人路奔跑，然後衝出馬路，一輛私家車疑收掣不及，撞倒狗隻及拖行數米。意外後私家車亮起煞車燈，但沒有停車，反而駛離現場；狗隻一度起身，但最終不支倒地，奄奄一息。

直至7時56分，即意外後2分鐘，涉事私家車折返現場，司機一度察看狗隻的情況，其後調頭將車輛停泊路邊；前座有人下車檢查車頭，涉事私家車僅短暫停留約1分鐘又再駛離現場，未知有否為意外報案。附近車輛駛經上址時，均減慢車速或繞路而行，行人亦如常行過。直到7時58分，一輛的士駛至上址，輾過狗隻及將狗隻拖前數米，一男一女乘客隨後落車，將狗隻抬到行人路上。



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為加強保障動物福利，立法會大會2021年4月三讀通過道路交通修訂條例草，擴大「動物」的涵蓋範圍至包括「貓」和「狗」。根據《2021年道路交通（修訂）條例》，司機如撞到貓或狗必須停車，藉此讓在交通意外中受傷的貓狗及時獲得治理，相關法例將於去年11月7日正式生效。

《條例》訂明，如有車輛撞到動物，司機亦須向任何警務人員或任何有合理理由提出要求的人，提供包括姓名及地址的個人資料，否則須於不遲於意外發生後24小時報警。若司機在意外發生後沒有停車，可處罰款1萬元和監禁12個月；而沒有提供個人資料並沒有在意外發生後盡快及不遲於24小時内報警，則可處罰款25,000元及監禁6個月。